Конституционный референдум в Беларуси пройдет 27 февраля

Лукашенко подписал указ о проведении 27 февраля 2022 года референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию Беларуси.

«Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

«С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции», - сказано в сообщении.

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.

Предлагаемые поправки в Конституцию прилагаются к указу.