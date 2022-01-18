Белорусы воспринимают поправку с заботой о здоровье как переход на платную медицину

Предложенную Лукашенко поправку в Конституцию, обязывающую гражданина заботиться о своем здоровье, даже тщательно отобранные и допущенные к молчаливому процессу обсуждения представители народа и трудовых коллективов восприняли как скрытый переход к платной медицине.

Об этом сегодня сообщил глава администрации Игорь Сергеенко, предложив убрать данную поправку из проекта. Его инициатива встретила жесткое сопротивление Лукашенко.

По словам Сергеенко, по поводу данной нормы на диалоговых площадках разгорались самые бурные дискуссии.

"Достаточно справедливая норма, но вызвала такой резонанс. Общественность опасается отмены бесплатного лечения и перехода на оказание медицинской помощи исключительно на платной основе", - сказал Сергеенко.

"Люди против того, чтобы они отвечали за свое здоровье и заботились о нем? Слушайте, а что здесь плохого? Я не понимаю. Что плохого, что мы в Конституции записали: Петров, Сидоров, Лукашенко, Сергеенко, это - твое здоровье и ты прежде всего за него должен отвечать. Что тут неправильно?" – возмутился Лукашенко.

"Вы хотите сказать, что уже подавляющее большинство людей высказались? Нет. Кто-то где-то отковырнул, сказал, обострил эту проблему, и пошли на поводу – выбросили», - сделал свой собственный вывод пенсионер.

«Чтобы не было настороженности у людей (это важно), давайте мы пропишем то, что у нас есть, это наше завоевание: что государство будет нести расходы на лечение людей и будет лечить людей, как лечит сейчас. В одной статье это записали. А дальше запишем, что и ты, дорогой мой, отвечаешь за здоровье», - предложил он.

Чем закончилась дискуссия, не сообщается, но ее исход и так понятен.