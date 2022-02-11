Глава администрации сообщил о 30 наблюдателях из ЕС на референдуме

Около 30 наблюдателей из стран ЕС пожелали приехать на конституционный референдум в Беларуси, утверждает глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко.

«В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС. Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать», - сообщает БелТА со ссылкой на выступление Сергеенко перед участниками регионального семинара-совещания по вопросам проведения республиканского референдума в Могилеве.

О каких странах идет речь, не уточняется.

Участи во внутреннем наблюдении примут до 40 тыс. человек с резервом, координировать которых «традиционно будет Федерация профсоюзов Беларуси».

Сергеенко также сообщил, что для проведения референдума созданы 153 территориальных комиссии и 5510 участковых, отметив, что в составах 15% комиссий произошло обновление как руководителей, так и членов.