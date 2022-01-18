Лукашенко: Дальше два варианта: или народ принимает поправки или мы это сделаем

Лукашенко уже не скрывает, что конституционный референдум, если он все-таки будет объявлен, завершится с запрограммированным результатом, после чего последует долгая шлифовка и устаканивание законодательства и существующих институтов власти.

"Дальше два варианта: или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо", - заявил сегодня Лукашенко.

Однако чуть позже сказал следующее: «Осталось основное - принять Конституцию, изменить законы, привести в соответствие с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам".

Он также порассуждал на тему "гэта патрэбна толькі Лукашэнку", попутно признавшись , что ему поболеть некогда

"Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Извините за нескромность, порой настолько их много, что даже посидеть где-то дома, переболеть и так далее нет возможности. Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята, больше 200 человек (миротворцы ОДКБ)… Я их не могу не встретить в аэропорту, и поручить никому это не могу. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко», - резюмировал Лукашенко.