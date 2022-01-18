Последнее обновление: 18.01.2022 16:42

Сергеенко обещает в ближайшие дни дошлифованный проект поправок в Конституцию

Глава администрации Игорь Сергеенко в ближайшие дни представит Лукашенко доработанный проект поправок в Конституцию.

"Сегодня-завтра продолжаем работу. Думаю, в ближайшие дни мы доработаем и внесем и проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений Конституции Лукашенко, как и требует закон", - сказал Сергеенко, которого цитирует БелТА.

"Всего к настоящему моменту по сравнению с действующей Конституцией правятся уже 83 статьи, 2 исключаются, появляются 11 новых", - также сообщил он.

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