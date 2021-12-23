Лукашенко обещает «через день-два» всенародное обсуждение проекта поправок в Конституцию

Лукашенко пообещал в ближайшие дни опубликовать проект новой Конституции для всенародного обсуждения.

"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции", - сказал Лукашенко на заседании. При этом он пояснил, что речь не идет о финальной версии.

«Опубликованный проект не будет финальным. Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту", - уточнил пенсионер.

"Я не исключаю, что, скорее всего, так и будет, после периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз, для того чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения, соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведет Конституционной комиссии. И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум", растолковал Лукашенко витиеватый путь поправок к референдуму.

По срокам, он сказал, что в конце января - начале февраля нужно еще раз вернуться к формированию итогового проекта Конституции после обсуждения народом, а примерно во второй половине февраля - вынести его на референдум.

"Это удобно: и людей не отвлекаем, зима, работы меньше и в малых городах, на селе - тем более, да и в больших городах", - резюмировал пенсионер.