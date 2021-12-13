Лукашенко сменил глав облисполкомов двух областей

Лукашенко сменил руководителей облисполкомов двух регионов - Витебской и Могилевской областей.

Вице-премьер Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко возглавит Могилевский облисполком.

Лукашенко сообщил, что намерен лично представить новых начальников коллективам облисполкомов.

"Всех вас обоих я представлю. (глава администрации Игорь Сергеенко) вам сообщит, в какое время я приеду", - сказал Лукашенко.

"Я просто более конкретно изложу свою позицию по назначению и переназначению губернаторов, потому что это ключевые должности в стране. Без губернаторов страны быть не может", - добавил он.