Последнее обновление: 20.09.2021 14:37

Лукашенко об удержании власти посиневшими руками

Лукашенко заявил, что не делает под себя новую Конституцию, а референдум проведет, чтобы его не упрекали за удержание власти посиневшими руками.

"Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - заявил Лукашенко во время кадровых назначений.

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