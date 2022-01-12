В мире число заражений коронавирусом превысило 314,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 314292718 (+3193721 сутки) по данным Worldometer на 12:18 12 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5522846 (+10378) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 46924700 (+2011190) человек, из них 95932 (+2210) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 261845172 (+1172153) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 63390876 (+672872) случаями заражения, Индия – 36070510 (+194720), Бразилия – 22630142 (+71447), Великобритания – 14732594 (+120821) и Франция – 12573263 (+368149). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 672872, Франция – 368149, Италия – 220532, Индия – 194720, Испания – 134942. Беларусь (691) – на 104 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 863896, Бразилия – 620281, Индия – 484655, Россия – 317687 и Мексика – 300412. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2173, Россия – 783, Польша – 493, Индия – 442, Германия – 387. Беларусь – на 49 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 709622 случая заражения коронавирусом и 5739 смертей.