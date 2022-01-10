В мире число заражений коронавирусом превысило 307,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 307982722 (+1891049 сутки) по данным Worldometer на 11:51 10 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5507272 (+4418) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 42847435 (+1269713) человек, из них 93961 (-29) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 259628015 (+616918) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 61263030 (+308616) случаями заражения, Индия – 35708442 (+180438), Бразилия – 22523907 (+24382), Великобритания – 14475192 (+141472) и Франция – 12111218 (+296097). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 308616, Франция – 296097, Индия – 180438, Италия – 155659, Великобритания – 141472. Беларусь (577) – на 90 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 859356, Бразилия – 620031, Индия – 483936, Россия – 316163 и Мексика – 300303. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 763, США – 308, Мексика – 202, Вьетнам – 202, Турция – 173. Беларусь – на 42 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 708291 случай заражения коронавирусом и 5712 смертей.