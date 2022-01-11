В мире число заражений коронавирусом превысило 311,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 311098997 (+3116275 сутки) по данным Worldometer на 6:57 11 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5512468 (+5196) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 44913510 (+2066075) человек, из них 93722 (-239) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 260673019 (+1045004) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 62661272 (+673837) случаями заражения, Индия – 35875790 (+167348), Бразилия – 22558695 (+34788), Великобритания – 14617314 (+142224) и Франция – 12205114 (+93896). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 673837, Индия – 167348, Великобритания – 142224, Италия – 101762, Испания – 97464. Беларусь (640) – на 103 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 861336, Бразилия – 620142, Индия – 484213, Россия – 316904 и Мексика – 300334. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1002, Россия – 741, Франция – 280, Индия – 277, Италия – 227. Беларусь – на 49 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 708931 случай заражения коронавирусом и 5724 смерти.