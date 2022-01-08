В мире число заражений коронавирусом превысило 303,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 303854860 (+2972240 сутки) по данным Worldometer на 8:29 8 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5497410 (+7020) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 40037582 (+2252538) человека, из них 93245 (+6327) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 258319868 (+712682) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 60464426 (+849181) случаями заражения, Индия – 35368372 (+141986), Бразилия – 22450222 (+54900), Великобритания – 14193228 (+178250) и Франция – 11511452 (+328214). Беларусь – на 57 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 849181, Франция – 328214, Великобритания – 178250, Индия – 141986, Испания – 115900. Беларусь (1623) – на 76 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 858346, Бразилия – 619878, Индия – 483463, Россия – 314604 и Мексика – 299933. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2025, Россия – 787, Индия – 285, Германия – 284, Вьетнам – 233. Беларусь – на 46 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 706530 случаев заражения коронавирусом и 5685 смертей.