В мире число заражений коронавирусом превысило 326,88 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 326885054 (+2529617 сутки) по данным Worldometer на 10:15 16 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5553976 (+6318) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 54840022 (+1365113) человека, из них 96407 (+167) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 266491056 (+1158186) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 66664283 (+404141) случаями заражения, Индия – 37122164 (+271202), Бразилия – 22975723 (+48520), Великобритания – 15147120 (+81713) и Франция – 13894255 (+324580). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 404141, Франция – 324580, Индия – 271202, Италия – 180426, Австралия – 103836. Беларусь (1293) – на 76 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 873149, Бразилия – 621007, Индия – 486094, Россия – 320634 и Мексика – 301107. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 886, Россия – 723, Польша – 429, Индия – 314, Великобритания – 287. Беларусь – на 42 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 714295 случаев заражения коронавирусом и 5808 смертей.