В мире число заражений коронавирусом превысило 295,62 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 295620857 (+2598905 сутки) по данным Worldometer на 10:12 5 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5474599 (+8224) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 33958771 (+1842456) человек, из них 91664 (-949) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 256187487 (+748225) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 58040720 (+567696) случаями заражения, Индия – 35018358 (+58097), Бразилия – 22323837 (+18759), Великобритания – 13641520 (+218724) и Франция – 10589505 (+571686). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 567696, Франция – 271686, Великобритания – 218724, Италия – 170844, Испания – 117775. Беларусь (675) – на 100 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 851439, Бразилия – 619426, Индия – 482551, Россия – 312187 и Мексика – 299581. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1847, Россия – 834, Индия – 534, Польша – 433, Германия – 397. Беларусь – на 52 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 702374 случая заражения коронавирусом и 5638 смертей.