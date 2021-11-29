Власти РБ обещают обсуждение проекта Конституции в первой половине декабря

Белорусские власти обещают, что проект поправок в Конституцию Беларуси будет доступен для общественного обсуждения в первой половине декабря.

«Я думаю, что в первой половине декабря мы сможем ознакомиться, когда придем к окончательному решению буквально по нескольким позициям», - сказал в эфире белорусского ТВ глава администрации президента Игорь Сергеенко.

«Центральная избирательная комиссия, полагаем, что получит новое название… Конституционный суд будет проверять конституционность всех вопросов, которые выносятся на референдум, а также оценивать конституционность проведения выборов в парламент и выборов президента. И появляется новая форма - это подача гражданином непосредственно жалобы в Конституционный суд", - перечислил он отдельные изменения в Конституцию.

"Предполагается дополнить статью 18: "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств… "Вы видите сегодня, какую волну поднимает Литва… И мы решили эту позицию тоже отразить, что наша энергетика развивается только в мирных целях, и станция (БелАЭС – ред.) развивается безопасно", - продолжил он.

"ВНС наделяется существенными полномочиями - определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития", - сообщил Сергеенко, добавив, что ВНС будет наделен правом "отменять решения других органов, если эти решения будут противоречить интересам национальной безопасности страны".

В то же время при формировании полномочий ВНС разработчики исходили из принципа, что в стране не должно быть двоевластия, ведь государство остается "президентской республикой, и, соответственно, высшим должностным лицом является президент".