Лукашенко: ВНС просится в Конституцию

Лукашенко на очередном заседании конституционной комиссии вновь топил за включение Всебелорусского народного собрания в Конституцию и придание статуса этому органу.

"ВНС - это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов... Он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает", - говорил Лукашенко.

Он признал, что ВНС позволит ему сохранить контроль над страной.

"…давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало», - сам сказал пенсионер.

"Наверное, последние события убедили не только всех вас, но и белорусский народ, особо не верующих, что нам не стоит бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они… Делают как делают, вы это видели", - привел он свои доводы. - "Спокойно не будет, потому что через нас проходит главная (транзитная – ред.) дорога", - сказал белорусский лидер.

«Господь нас поселил на этом клочке земли, и никуда не денешься, надо обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этого десятка миллионов человек и пары миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории», - также отметил Лукашенко, оценив при этом «нашу» и «свою роль».

«Мы останемся в истории. Худо-бедно, мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века", - сказал он.

"Для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Убедить людей надо, что сегодня не личное главное, а главное - в целом для нашего общества сохранить нашу государственность", - заключил Лукашенко.