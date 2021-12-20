В мире число заражений коронавирусом превысило 275,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 275011541 (+457315 сутки) по данным Worldometer на 6:43 20 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5370311 (+3158) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22963358 (+152983) человек, из них 88740 (-522) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 246677872 (+301174) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51765714 (+66751) случаями заражения, Индия – 34742636 (+2361), Бразилия – 22213762 (+1419), Великобритания – 11361387 (+82886) и Россия – 10214790 (+27967). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 82886, США – 66751, Франция – 48473, Россия – 27967, Италия – 24259. Беларусь (1456) – на 36 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 827323, Бразилия – 617838, Индия – 477422, Мексика – 297835 и Россия – 297203. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1023, Мексика – 268, Вьетнам – 215, Украина – 176, Турция – 171. Беларусь – на 40 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 684628 случаев заражения коронавирусом и 5385 смертей.