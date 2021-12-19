В мире число заражений коронавирусом превысило 274,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 274554226 (+574999 сутки) по данным Worldometer на 11:16 19 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5367153 (+6094) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22810375 (+114567) человек, из них 89262 (+129) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 246376698 (+454338) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51696205 (+85924) случаями заражения, Индия – 34740275 (+7081), Бразилия – 22212343 (+3323), Великобритания – 11279428 (+90418) и Россия – 10186823 (+27434). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 90418, США – 85924, Франция – 58536, Германия – 30953, Италия – 28064. Беларусь (1655) – на 40 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 827206, Бразилия – 617784, Индия – 477422, Мексика – 297567 и Россия – 296180. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1076, Польша – 543, США – 487, Украина – 288, Индия – 264. Беларусь – на 41 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 683172 случая заражения коронавирусом и 5371 смерть.