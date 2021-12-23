В мире число заражений коронавирусом превысило 277,54 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 277543156 (+928608 сутки) по данным Worldometer на 9:52 23 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5394102 (+8305) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 23448532 (+362633) человека, из них 89504 (+484) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 248700522 (+557670) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 52510978 (+232383) случаями заражения, Индия – 34765976 (+7495), Бразилия – 22222928 (+3451), Великобритания – 11647473 (+106122) и Россия – 10292983 (+25264). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 232383, Великобритания – 106122, Франция – 84272, Испания – 60041, Германия – 45858. Беларусь (1654) – на 49 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 833029, Бразилия – 618128, Индия – 478759, Россия – 300269 и Мексика – 298161. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1634, Россия – 1020, Польша – 775, Германия – 475, Индия – 434. Беларусь – на 44 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 687948 случаев заражения коронавирусом и 5432 смерти.