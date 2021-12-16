В мире число заражений коронавирусом превысило 272,46 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 272469679 (+687975 сутки) по данным Worldometer на 6:38 16 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5345392 (+7398) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22329485 (+260901) человек, из них 89282 (-30) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 244794802 (+419676) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51290979 (+136590) случаями заражения, Индия – 34718669 (+8039), Бразилия – 22201221 (+5446), Великобритания – 11010286 (+78610) и Россия – 10103160 (+28363). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 136590, Великобритания – 78610, Франция – 65713, Германия – 55650, Россия – 28363. Беларусь (1765) – на 44 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 823390, Бразилия – 617348, Индия – 476227, Мексика – 296983 и Россия – 292891. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1690, Россия – 1142, Польша – 669, Германия – 509, Украина – 356. Беларусь – на 46 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 678277 случаев заражения коронавирусом и 5322 смерти.