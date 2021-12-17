В мире число заражений коронавирусом превысило 273,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 273237358 (+767679 сутки) по данным Worldometer на 8:16 17 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5353132 (+7740) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22577985 (+248500) человек, из них 89348 (+66) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 245306241 (+511439) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51435652 (+144871) случаями заражения, Индия – 34726049 (+7380), Бразилия – 22204941 (+3720), Великобритания – 11097851 (+88376) и Россия – 10131646 (+28486). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 144871, Великобритания – 88376, Франция – 60866, Германия – 53057, Испания – 28900. Беларусь (1596) – на 46 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 824520, Бразилия – 617521, Индия – 476869, Мексика – 297187 и Россия – 294024. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1133, США – 997, Польша – 592, Германия – 479, Индия – 391. Беларусь – на 47 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 679873 случая заражения коронавирусом и 5338 смертей.