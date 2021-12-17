Кремль: Белорусам повезло, что Россия рядом…

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден в том, что беларусам очень повезло с тем, что рядом находится Россия, в противном случае страну превратили бы еще в более худшее чем Украина.

Он также сказал, что в 2022 году ситуация на рубежах Союзного государства не стабилизируется, отношение со стороны окружающих стран не станет более дружественным.

"У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал… жить нам в следующем году в недружественной обстановке", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

"Лукашенко сейчас находится под гигантским международным давлением. Беларусь становится жертвой очень агрессивного поведения. Может быть, не надо об этом говорить, но белорусам повезло, что есть мы рядом. Я убежден, что белорусам повезло, что мы рядом, и то, что мы рядом, помогает им устоять от этого агрессивного отношения к ним", - заявил представитель Кремля.

Скептически настроенным политикам в Беларуси, которые хотели бы, чтобы Россия перестала поддерживать республику, Песков адресовал следующее: "Ну и быстро бы превратили бы вас неизвестно во что. Даже не в Украину, было бы хуже. Никто же не ждет вас с распростертыми объятиями, с программами социальной поддержки. Нигде не ждут и ничего хорошего не сулят"…