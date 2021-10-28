Лукашенко подтверждает проведение Высшего госсовета СГ 4 ноября

Лукашенко подтверждает планы проведения Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, «как бы ни старались в СМИ» «в последнее время, вбить клин между нами».

«4 ноября проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг - и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный Высший госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции", - заявил Лукашенко на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

"Как сказал президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать, - я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг", - добавил пенсионер.

Он утверждает, что запланированное подписание 28 дорожных карт никак не связано с санкциями против РФ и режима в Минске.

«…наверняка скажут, будто бы это делается оттого, что Беларуси и России некуда деваться, поскольку в отношении обеих стран действуют санкции и для Беларуси остается один союзник. Работа началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто - настоящие враги. Мы это видим. Думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты", - заключил Лукашенко.