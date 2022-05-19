Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным для обсуждения импортозамещения

Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с Путиным и обсудит тему импортозамещения.

"Мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно, - напомнил Лукашенко о краткой беседе с Путиным на полях саммита ОДКБ.

«Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств", - добавил Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

На этот раз темой импортозамещения Лукашенко выбрал автомобильную отрасль (в прошлой раз речь шла об авиации и ракетостроении).

По его словам, промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию, но в отдельных отраслях требуется улучшить качество, чтобы оно было на мировом уровне, что потребует некоторого времени.

"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были", - сказал Лукашенко на фоне недавнего заявления России о возобновлении выпуска «москвичей».

"А что плохого? Это уже не те москвичи советские, естественно. Но, может быть, еще и не мерседесы. Придет время - будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо", - заключил пенсионер.