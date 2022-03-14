Последнее обновление: 14.03.2022 18:59

Власти Беларуси раскусили санкционные цели Запада

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что суть санкций США и Запада против властей Беларуси сводится к тому, чтобы спровоцировать недовольство среди населения и сбросить режим Лукашенко, заменив последнего антироссийской хунтой.

«Цель этого (санкций против Беларуси – ред.), этих действий понятна. Это вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатать страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции», - заявил сегодня Головченко на переговорах с премьером России Мишустиным.

Далее он пояснил, какой вывод следует сделать из вышесказанного.

«Поэтому, на наш взгляд, надо действовать быстро и согласовано. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам, рассчитывает на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап», - продолжил премьер.

«Мы подтверждаем готовность реализовать все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного государства», - добавил он.

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