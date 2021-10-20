Шойгу объяснил новую военную доктрину с Беларусью военной угрозой Запада

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Беларусь принять ответные меры, включая новую Военную доктрину Союзного государства.

"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси в среду.

"Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктур", - сказал Шойгу.

По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тыс. военнослужащих.

"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять наряду с противоракетами крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - утверждает министр обороны РФ.

По словам Шойгу, количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть.

"На 30% увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО в приграничных с Российской Федерацией районах", - сказал он.

По его словам, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО".

"Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются страны, не входящие в альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения маневров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря", - отметил министр обороны РФ.

"Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - заявил министр обороны РФ.

"Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства", - сказал Шойгу.

Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, сказал Шойгу.

"В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Беларуси позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их".

"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Беларуси особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - констатировал Шойгу.