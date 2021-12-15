ВОЗ заявила об обнаружении «омикрона» в 77 странах

Новый вариант коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем предыдущие, его обнаружили в 77 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге.

«Семьдесят семь стран сообщили о случаях «омикрона». Вероятно, что на самом деле он есть в большинстве стран, даже если еще не обнаружен», — сказал гендиректор ВОЗ, передает РБК.

Он отметил, что организация недооценивала вирус, так как он может обрушить системы здравоохранения, которые не готовы к числу случаев заражения им. Гебрейесус напомнил, что вакцинированным людям нужно так же носить маски и соблюдать дистанцию, как и непривитым.

Омикрон-штамм выявили в ЮАР в середине ноября. 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав его глобальной угрозой. Специалисты отмечали, что он заразнее, чем «дельта».