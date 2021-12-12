В мире число заражений коронавирусом превысило 270,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 270011377 (+563682 сутки) по данным Worldometer на 10:02 12 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5318327 (+6302) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 21895196 (+96288) человек, из них 88749 (-263) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 242797854 (+461092) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 50762671 (+57414) случаями заражения, Индия – 34690510 (+7774), Бразилия – 22188179 (+3355), Великобритания – 10771444 (+54073) и Россия – 9986967 (+30288). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 57414, Великобритания – 54073, Франция – 53720, Германия – 37542, Россия – 30288. Беларусь (1837) – на 36 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 817789, Бразилия – 616859, Индия – 475434, Мексика – 296385 и Россия – 288351. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1171, Польша – 486, США – 446, Украина – 446, Индия – 306. Беларусь – на 40 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 673269 случаев заражения коронавирусом и 5261 смерть.