Последнее обновление: 15.12.2021 09:18

ЕС напомнил о новых санкциях против режима в Минске после приговора Тихановскому

Евросоюз обвинил белорусские власти в «брутальном и систематическом подавление всех независимых голосов» после приговора Сергея Тихановскому, приговоренному к 18 годам колонии усиленного режима.

"Сегодня в Гомеле шесть видных политзаключенных получили необоснованные и суровые приговоры: от 14 до 18 лет тюрьмы... 18 лет тюрьмы получил Сергей Тихановский - блогер и активист за демократию, которого в свое время несправедливо арестовали, чтобы помешать участвовать в президентских выборах 2020 года", - отмечается в заявлении, опубликованном Европейской внешнеполитической службой, передает Интерфакс.

"Эти приговоры - очередной пример того, как белорусским гражданам, которые пытались воспользоваться правом выражать собственное мнение и призывали к свободным и честным выборам, предъявляют лишенные оснований обвинения", - говорится в нем.

В ЕС усматривают в действиях Минска "брутальное и систематическое подавление всех независимых голосов в Беларуси".

Кроме того, Брюссель в очередной раз призывал власти Беларуси вернуть свободу всем политзаключенным.

"Учитывая все более серьезные нарушения прав человека и репрессии в Беларуси, ЕС по-прежнему готов рассматривать дальнейшие санкции в соответствии со стратегией, одобренной Советом ЕС 12 октября 2020 года", - говорится в заявлении.

Во вторник Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков в Беларуси. По этому же делу Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик и Владимир Цыганович получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Суд постановил взыскать с них в общей сложности около $1 млн компенсации за ущерб, причиненный их преступлениями. Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения его супруги – Светланы Тихановской - кандидатом в президенты. Суд над Тихановским и другими фигурантами дела начался в Гомеле 24 июня, процесс проходил в закрытом режиме

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