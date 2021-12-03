ЕС опубликовал санкционный список пятого пакета

Евросоюз опубликовал список физлиц и компаний, которые попали в пятый санкционный пакет против властей Беларуси.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, санкции введены против 11 юридических лиц: авиакомпаний Белавиа и сирийской Cham Wings Airlines, турецкого визового центра VIP Grub, туркомпаний Центркурорт и Оскартур, гостиниц «Минск» и «Планета», службы активных мероприятий Госпогранкомитета РБ, а также против «Гродно Азота», «Белоруснефти», «Гродно Химволокно», «Белшины».

В санкционный список включены 17 физических лиц:

Анатолий Лаппо (председатель Госпогранкомитета)

Игорь Крючков (начальник отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета)

Константин Молостов (начальник Гродненской пограничной группы)

Павел Харченко (начальник Гродненской пограничной группы)

Игорь Гутник (начальник Брестской группы охраны)

Александр Давидюк (начальник Лидского погранотряда)

Максим Бутранец (начальник Сморгонского погранотряда)

Сергей Гиргель (старший прокурор Генпрокуратуры)

Игорь Маршалов (директор ДФР КГК)

Андрей Прокопук (замдиректора ДФР КГК)

Анатолий Глаз (пресс-секретарь МИД)

Марат Марков (председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (телеканал ОНТ))

Игорь Любовицкий (судья Верховного Суда)

Валентина Кулик (судья Верховного Суда)

Анна Соколовская (судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам)

Сергей Епихов (судья Минского районного суда)

Дмитрий Корсюк (судья Центрального районного суда Минска).