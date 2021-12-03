Лукашенко обещает предоставить западным дипломатам время на сборы

Лукашенко публично заявил, что западным дипломатам необязательно в спешке паковать чемоданы.

"Мы уже заметили, вот сутки прошли, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что Лукашенко примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся", - заявил сегодня Лукашенко.

"Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте - те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", - уточнил он.