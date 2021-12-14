Спецслужбы Польши заявили о присутствии белорусского генерала на штурме границы 16 ноября

Спецслужбы Польши констатировали присутствие заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси, генерал-майора Романа Подлинева в районе польско-белорусского погранперехода "Брузги - Кузница" во время его штурма мигрантами 16 ноября.

Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Чиновник продемонстрировал фотографию, на которой изображен Подлинев.

"Этот человек совершенно точно выглядел как направленный туда для контроля, чтобы наблюдать и держать руку на пульсе", - сказал Жарын, передает ТАСС.

По его словам, "присутствие высокопоставленного человека во время штурма границы показывает уровень участия белорусских спецслужб в этих действиях, показывает, что приходится иметь дело с гибридной операцией, а не просто организацией миграционного маршрута".

"Роман Подлинев был направлен на границу для руководства и наблюдения за всей операцией по использованию мигрантов против нас", - констатировал Жарын.

16 ноября у погранперехода "Брузги - Кузница" мигранты силой массово пытались пройти в Польшу. На протяжении более двух часов они бросали камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

18 ноября Польша предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть и железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Вскоре после штурма 16 ноября мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев было размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Как информирует польская погранохрана, в последние дни мигранты продолжают пытаться нелегально пересечь границу из Беларуси, но уже небольшими группами. Лагерей мигрантов в непосредственной близости от границы сейчас не наблюдается.