Польша сообщила об очередном погибшем мигранте на границе с Беларусью

В Польше вблизи белорусской границы обнаружено тело мигранта, сообщила в среду, 8 декабря, полиция Подляского воеводства.

При мужчине был рюкзак и нигерийский паспорт, говорится в сообщении. Солдаты нашли тело примерно в девяти километрах от польско-белорусской границы. Пока устанавливается личность мужчины, его тело направили на судмедэкспертизу, чтобы определить причину смерти, передает DW.

В сентябре три мигранта были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. В октябре местные пограничники нашли тело 24-летнего мигранта из Сирии, в его паспорте была белорусская виза.