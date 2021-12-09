Польша продолжает фиксировать попытки мигрантов пересечь границу со стороны Беларуси

Польские пограничники и представители других охраняющих границу силовых структур продолжают фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию Польши из Беларуси, в том числе силовыми методами.

О новых случаях штурма границы информировали в четверг Пограничная стража и министерство обороны Польши.

"Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и атакуют наших солдат и сотрудников", - сообщило оборонное ведомство, передает ТАСС.

По данным пограничной стражи, 8 декабря были зафиксированы 80 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. По итогам 7 декабря сообщалось о 51 такой попытке, 6 декабря их было 116. "На участке, охраняемом отделениями в Дубиче-Церкевне и Черемхе, две группы силой форсировали границу", - указали пограничники.