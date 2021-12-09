Последнее обновление: 09.12.2021 08:35

Польша отправляет на границу с Беларусью новые патрульно-разведывательные автомобили

Первая партия из 25 новых легких патрульно-разведывательных автомобилей "Гадюка" ( mij) была в среду передана польским военнослужащим.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на onet.pl.

"Это первая партия таких машин, которая поставлена в Войско Польское. Первые 25 из партии 118 машин получат солдаты, которые выполняют задания на границе. Этот автомобиль в первую очередь сделает возможным патрулирование труднодоступных территорий", - сказал на церемонии передачи разведывательных машин армии министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Легкие полноприводные внедорожники "Гадюка" (LPU-1 Wirus) изготовлены Польским Оборонным холдингом ( Polskim Holdingiem Obronnym) на основании договора с Министерством обороны, заключенного в 2017 году.

Автомобили приспособлены для эксплуатации в любых климатических условиях в любое время дня и ночи. В случае необходимости их можно транспортировать вертолетами на внешней подвеске или перевозить в транспортных самолетах. Машины штатно вооружены пулеметами, но конструкция предусматривает возможность оснащения их также другими видами вооружения.

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