Последнее обновление: 17.12.2021 16:12

Минобороны Польши: Командиры польского перебежчика уволены

Командиры польского военнослужащего, попросившего политического убежища у властей Беларуси, уволены.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Командир батареи, командир взвода и командир 2-й дивизиона уволены», - написал он в Twitter.

Ранее, он сообщил, что в перебежчика были проблемы с законом.

"У солдата, который пропал вчера, были серьезные проблемы с законом, и он подал рапорт об увольнении из армии. Его никогда не следовало направлять на службу на границе. Я потребовал разъяснений от тех, кто за это отвечает", - заявил Блащак.

По информации Gazeta Wyborczа, попросивший убежища в Беларуси был задержан в прошлые выходные за вождение в нетрезвом виде. По неофициальной информации издания, в крови у мужчины было обнаружено 1,5 промилле алкоголя, он также находился под воздействием марихуаны.

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