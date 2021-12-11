С 1 декабря в Беларуси были задержаны не менее 75 человек

С 1 по 10 декабря в Беларуси (Минске) были задержаны в связи с «протестной» активностью не менее 75 человек.

Такие данные сообщаются в телеграм-канале волонтеров «Списки задержанных».

По данным волонтеров, в минувшую пятницу, 10 декабря, были задержаны 2 человека, четверг – 4 человека, в среду (8 декабря) – еще 7 человек, во вторник (7 декабря) – 17 человек, с 1 по 6 декабря – 45 человек.

В сети появилась информация о том, что власти начали профилактическую зачистку граждан, которые были наблюдателями на президентских выборах в августе 2020 года. Зачистка проходит с обыском и беседой, но может закончится и административным арестом либо уголовным делом в зависимости от обнаруженного при обыске.