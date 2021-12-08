Последнее обновление: 08.12.2021 13:12

Власти Беларуси задержали сооснователя WiFi Map

В списках задержанных 7 декабря появилась фамилия программиста Дмитрия Плащинского, сооснователя и разработчикf WiFi Map.

В «покаянном» ролике Плащинский говорит, что был подписан на каналы, признанные экстремистскими, но отписался. «Участвовал в беседе с Антоном Мотолько», отсылал фото некоторым телеграм-каналам, есть охотничье оружие и разрешение на него, сообщает dev.by.

Стартап WiFi Map пришёл в Минск в 2019-м, Плащинский занимается этим проектом с 2012 года.

«Близким Дмитрия известно только, что сегодня будет суд», - сообщает издание.

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование