Власти Беларуси задержали сооснователя WiFi Map

В списках задержанных 7 декабря появилась фамилия программиста Дмитрия Плащинского, сооснователя и разработчикf WiFi Map.

В «покаянном» ролике Плащинский говорит, что был подписан на каналы, признанные экстремистскими, но отписался. «Участвовал в беседе с Антоном Мотолько», отсылал фото некоторым телеграм-каналам, есть охотничье оружие и разрешение на него, сообщает dev.by.

Стартап WiFi Map пришёл в Минск в 2019-м, Плащинский занимается этим проектом с 2012 года.

«Близким Дмитрия известно только, что сегодня будет суд», - сообщает издание.