Четырехкратный стипендиат президентского фонда приговорен в Минске к пяти годам колонии

Минский городской суд в четверг, 9 декабря, вынес обвинительный приговор 20-летнему бывшему студенту химического факультета БГУ Артему Боярскому, ранее отказавшемуся от президентской стипендии.

Судья Елена Шилько приговорила Боярского к пяти годам колонии в условиях усиленного режима, сообщил правозащитный центр "Весна".

По его данным, Артем Боярский признан виновным в нарушении двух статей УК - о создании и руководстве экстремистским сообществом и о грубом нарушении общественного порядка. По ходатайству прокурора Ольги Диндилевич суд проходил в закрытом режиме.

Боярского обвиняли в администрировании Telegram-канала "Мая краiна Беларусь" и чата "Я выхожу/МКБ". Кроме того, ему вменяли в вину участие в марше "Народного ультиматума" 25 октября 2020 года.

Победитель республиканских олимпиад по химии, четырехкратный стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи был задержан 24 марта в общежитии и приговорен к 25 суткам административного ареста по обвинению в участии в несанкционированной массовой акции. После этого Боярский так и не вышел на свободу. Он сообщал об избиениях и неоказании медицинской помощи.

В августе 2020 года Артем Боярский был одним из 100 стипендиатов, подписавших открытое письмо об отказе от данного статуса. В защиту бывшего студента выступили зарубежные дипломаты, а также 47 членов Российской академии наук. Ученые направили открытое письмо генпрокурору Беларуси и председателю Минского городского суда. Правозащитники признали Боярского политическим заключенным.