Последнее обновление: 14.12.2021 11:31

В Беларуси задержан директор ИТ-компании за подписку на неправильный телеграм-канал

Белорусские силовики задержали директора ИТ-компании Aivitam Дмитрия Досова за подписку и репосты сообщение в телеграм-каналах, объявленных властями экстремистскими.

В «покаянном видео» Дмитрий рассказывает, что был подписан на один из телеграм-каналов, признанных экстремистскими, делал репосты, в фейсбуке разместил видео с протестов в августе 2020 года, сообщает dev.by.

Дмитрий Досов — венчурный инвестор и ИТ-предприниматель. Был CEO и кофаундером компании Humansee Labs и основателем проекта The Heroes Media. В 2019 году организовывал отборочный конкурс стартапов Seedstars World в Минске.

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