По делу россиянки Сапеги проходят бывшие сотрудники «Белтелекома»

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора прокомментировал сегодня журналистам ход расследования уголовного дела в отношении Софьи Сапеги, передает корреспондент БЕЛТА.

Следственный комитет Беларуси заканчивает предварительное следствие по делу гражданки РФ Софии Сапеги, сообщил сегодня глава СК РБ Дмитрий Гора.

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них - разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления", - заявил Гора.

В сообщении СК также сказано, что помимо Софьи Сапеги, по этому делу проходят бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы.