Последнее обновление: 27.11.2021 14:15

МИД Литвы: Пятый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко утвердят 1 декабря

Пятый по счету пакет санкций Евросоюза против властей Беларуси будет утвержден 1 декабря, сообщил в эфире национального радио LRT министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", - заявил он. По словам главы МИД, все ранее согласованные фигуранты санкционного списка в нем останутся. "Все, что было согласовано, остается в силе", - сказал министр, передает ТАСС.

Опасения, что из списка будет вычеркнута национальная белорусская авиакомпания "Белавиа", по его словам, не подтвердились. "Белавиа" тоже осталась среди подвергаемых санкциям субъектов", - отметил Ландсбергис.

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