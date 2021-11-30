Пятый пакет санкций ЕС вводит рестрикции в отношении 17 физлиц и 11 юрлиц

В сети появился полный список юридических и физических лиц, в отношении которых будут введены рестрикции в рамках пятого пакета санкций ЕС против режима Лукашенко.

Список, который должен быть утвержден 1 декабря, опубликовало Радио Свабода со ссылкой на источники в Брюсселе.

В список включены 17 физических лиц:

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета;

Игорь Крючков, начальник отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета;

Константин Молостов, начальник Гродненской пограничной группы;

Павел Харченко, начальник Гродненской пограничной группы;

Игорь Гутник, начальник Брестской группы охраны;

Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;

Максим Бутранец, начальник Сморгонского погранотряда;

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД;

Сергей Епихов, судья Минского районного суда;

Игорь Любавицкий, судья Верховного суда;

Сергей Гиргель, старший прокурор Генпрокуратуры;

Валентина Кулик, судья Верховного суда;

Игорь Маршалов, директор ДФР КГК;

Андрей Прокопчук, замдиректора ДФР КГК;

Анна Соколовская, судья коллегии Верховного суда по гражданским делам;

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (телеканал ОНТ);

Дмитрий Корсюк, судья Центрального районного суда Минска.

Кроме того, в санкционной список включены 11 юридических лиц: «Белавиа», «Центркурорт», «Оскартур», гостиница «Минск», гостиница «Планета», Отдельная служба активных мероприятий Госпогранкомитета, Cham Wings Airlines (Сирия), визовый центр VIP Grub (Турция), «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Гродно Химволокно», «Белшина».