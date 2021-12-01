Польша ввела запрет на пребывание посторонних на границе с Беларусью

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет на пребывание посторонних в граничащей с Беларусью зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение.

Согласно опубликованному распоряжению, запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения - с 1 декабря текущего года по 1 марта будущего года.

Решение было принято на основании новых поправок к закону "О государственной границе", которые были утверждены парламентом и президентом Польши во вторник.

Положения обновленного закона позволяют ввести запрет в особо уязвимых районах вдоль внешней границы республики - с Белоруссией, Украиной и Россией - на основании приказа главы МВД после консультаций с командующим пограничной службой. Запрет не касается местных жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях, передает ТАСС.

Также запрет не коснется бригад скорой помощи и других экстренных служб экстренной помощи, дежурных офицеров и солдат. На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на указанной территории.