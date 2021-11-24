Последнее обновление: 24.11.2021 12:13

СК Беларуси проводит очередную проверку применения спецсредств на границе

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев

«Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси», - говорится в сообщении СК РБ.

«На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов», - также сказано в сообщении.

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