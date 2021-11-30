Польша пока не планирует возобновлять работу погранперехода в Кузнице

Польская сторона в ближайшее время не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Беларусью.

Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, передает ТАСС.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока нет информации, что этот переход будет открыт в ближайшие дни", - сказала она.

По словам Михальской, сейчас ситуация вблизи погранперехода стабильная, польские службы не наблюдают там лагерей мигрантов. "Там, в районе Кузницы, сейчас спокойно. Нет попыток силового пересечения границы", - указала она.

Польша закрыла автодорожный пункт пропуска в "Брузги - Кузница" 9 ноября, когда к этому КПП со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов, совершив попытку массово перейти границу. 16 ноября у этого погранперехода мигранты вновь попытались пройти в Польшу силой. На протяжении более двух часов они бросали камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

18 ноября Польша предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть и железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Вскоре после штурма 16 ноября мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев было размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Как информирует польская погранохрана, в последние дни мигранты продолжают пытаться нелегально пересечь границу из Беларуси, но уже небольшими группами. Лагерей мигрантов в непосредственной близости от границы сейчас не наблюдается.