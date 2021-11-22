Польша организует вывоз 200 нелегальных мигрантов в страны их происхождения

Власти Польши в ближайшее время вернут на родину около 200 проникших в республику нелегально из Беларуси мигрантов.

Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, передает ТАСС.

"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения", - сказала она. "Мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - добавила Михальская. По ее словам, главная страна назначения - Ирак.

"Мы хотели бы организовать как можно больше чартерных рейсов", - указала она и подчеркнула, что первый такой рейс планируется в ближайшее время, но пока ведутся консультации и согласования.

"Иракская сторона должна выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан", - пояснила Михальская. "80 человек мы хотели бы отправить этим [первым] рейсом", - добавила она.