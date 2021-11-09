Президент Польши обсудил с Тихановской миграционный кризис на границе

Президент Польши Анджей Дуда в минувший понедельник провел экстренную телефонную беседу со Светланой Тихановской, в ходе которой обсуждалась ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Дуда поблагодарил Светлану Тихановскую за поддержку и четкую позицию в отношении кризиса на границе. Тихановская подчеркнула, что кризис с мигрантами не может рассматриваться отдельно от политического кризиса в Беларуси – режим полностью несёт за него ответственность», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Отмечается, что Дуда и Тихановская «обсудили возможные меры давления, которые вынудили бы режим остановить миграционный кризис, а также [обеспечить] возможность доставки гуманитарной помощи».

Подчеркивается, что президент Польши позвонил Тихановской «вслед за такими же экстренными звонками лидерам Литвы, Латвии, Грузии, Украины и Эстонии».

«Они также обсудили возможность поднять вопрос беларусского и миграционного кризиса в Совете безопасности ООН и других международных организациях», - говорится в сообщении.