В Беларуси до сих пор находятся около 7 тыс. мигрантов

Около 7 тыс. мигрантов до сих пор находятся на территории Беларуси, в то время как около 3 тыс. уже отправлены обратно в Сирию и Ирак.

Об этом сообщил во вторник Польскому агентству печати Станислав Жарын, являющийся представителем министра-координатора спецслужб Польши, передает ТАСС.

"По нашим подсчетам, режим Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию примерно 3 тыс. мигрантов, но значительно больше, около 7 тыс., остаются на территории Беларуси", - сказал он.

Жарын отметил, что в настоящее время наблюдается снижение количества попыток нелегального проникновения мигрантов в Польшу, "однако из этого не следует делать поспешных выводов об окончании кризиса".

По его оценке, следует ожидать "возвращения к тактике отправки небольших групп" для поиска недостаточно хорошо охраняемых мест на границе, что облегчит ее незаконное пересечение.

6 декабря польские пограничники зарегистрировали 116 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. Было выдано 25 постановлений о необходимости покинуть территорию страны. В районе Черемши группы из 30 человек дважды пытались прорваться через границу силой при поддержке белорусских служб, сообщает пограничная служба Польши.

Пресс-служба Национального аэропорта Минска сообщила о запланированном на сегодня эвакуационном рейсе в Эрбиль. Вылет в Ирак самолета авиакомпании Iraqi Airways запланирован на 13:45.

С начала миграционного кризиса польские пограничники предотвратили порядка 40 тыс. попыток нелегального перехода границы с Белоруссией. В ноябре их было 8,9 тыс., в октябре - 17,4 тыс., в сентябре - 7,7 тыс.