Премьер Польши созвал Вишеградскую группу для обсуждения ситуации на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает ТАСС.

"Завтра новая встреча - Вишеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вишеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией. На этой неделе - еще несколько государств", - сказал он, не назвав конкретных стран. "Мы начинаем со стран нашего региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий", - добавил Мюллер.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, где обсудил миграционный кризис на границе с Беларусью. По его утверждению, текущие события - часть гибридной войны, другие элементы которой - ситуация на Украине и рост цен энергии.